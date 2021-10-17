Посол Франції покинув Білорусь на вимогу Мінська

У неділю, 17 жовтня, посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост покинув країну. Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі попросило покинути посла країну до 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

"Посол Франції в Білорусі Ніколя де Буйан де Лакост покинув країну після того, як Мінськ попросив його зробити це до понеділка. Білоруський МЗС попросив, щоб посол поїхав до 18 жовтня", - заявив представник посольства.

При цьому він додав, що де Лакост вже попрощався зі співробітниками посольства в Мінську.

За даними білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакост був змушений покинути Мінськ, оскільки він відмовився вручати вірчі грамоти Олександру Лукашенку. Французький посол минулого року передав главі МЗС Білорусі Володимиру Макею копії вірчих грамот і нібито ухилявся від контактів з Лукашенком.