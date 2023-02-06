Минприроды назвало новую сумму ущерба окружающей среде Украины из-за агрессии РФ

Сумма ущерба Украины в разрезе земельных и водных ресурсов и атмосферного воздуха составляет около 2 трлн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов в медиацентре Украина - Укринформ.

Как сообщил во время брифинга начальник отдела экологического контроля Управления экологического контроля и методологии Минприроды Александр Ставнийчук, Государственная экологическая инспекция Украины зафиксировала уже более 2300 случаев ущерба, причиненного окружающей среде Украины.

"Общая сумма загрязнения и засорения земель составляет более 845 млрд гривен, загрязнение атмосферного воздуха - 998 млрд гривен, сумма причиненного ущерба водным объектам - 56 млрд гривен. То есть общая сумма ущерба по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху на сегодня - около 1 трлн 900 млрд гривен", - подчеркнул Ставнийчук.

Эксперт добавил, что в результате полномасштабного вторжения оккупированы территории 514 объектов природно-заповедного фонда, среди которых 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника. Всего с 24 февраля ущерб понесли территории 900 объектов природно-заповедного фонда площадью 1,2 млн гектаров.

"Под угрозой сохранения оказались около 600 видов животных, около 750 видов растений и грибов, которые занесены в Красную книгу Украины. Происходит катастрофическая гибель черноморских дельфинов. Под угрозой оказались все 20 видов летучих мышей, зарегистрированных в фауне Украины и занесенных в Красную книгу Украины, более 120 видов водно-болотных птиц фауны Украины, являющихся объектом защиты Соглашения о сохранении афро-евразийских водно-болотных птиц", - сообщил представитель министерства.

Также, по данным эксперта, под оккупацией и в зоне боевых действий находятся 538 тысяч гектаров лесов. Водохозяйственная инфраструктура тоже пострадала: повреждены дамбы, насосные станции и другие гидротехнические сооружения - всего более 500 объектов.

Кроме того, как сообщил исполнительный директор WWF-Украина Богдан Вихор, экосистема Украины, которая на треть повреждена, оказывает непосредственное влияние на климат Европы, и ситуация может значительно ухудшиться.

"Если говорить о том, какую роль выполняли природные экосистемы в Украине для стабилизации изменений климата, - водно-болотные угодья, Рамсарские угодья уже не выполняют свои экосистемные функции. В результате это имеет прямое влияние на климат. Украина - одна из самых больших стран Европейского континента. То, что треть страны была поражена военными действиями, треть экосистем повреждена, означает, что мы не сможем стабилизировать климат на континенте и следующим летом половина европейских рек могут пересохнуть", - подчеркнул Вихрь.