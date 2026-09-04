Посевы свеклы в Украине упали до исторического минимума: ждать ли дефицита сахара

Главное:

Этой весной аграрии засеяли рекордно малые площади свеклы - 162 тысяч гектаров;

Основная причина – низкие цены на сахар на мировом рынке;

В течение 2026-2027 маркетингового года дефицит сахара в Украине не ожидается, экспорт прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн;

Цена на сахар в мире может вырасти из-за климатического явления "Эль-Ниньо".

Сокращение посевов свеклы

Этой весной аграрии засеяли сахарной свеклой площадь на уровне 162 тысяч гектраев – это самый низкий показатель на всю историю независимой Украины, говорит глава Национальной ассоциации сахарников Украины Яна Кавушевская.

Главным образом аграрные предприятия сократили посевы свеклы из-за того, что второй год подряд на мировом рынке держится низкая цена на сахар и поставщикам приходится продавать продукцию ниже себестоимости.

При этом, на рынках сложилась лучшая ценовая коньюктура на другие культуры – соя, кукуруза и подсолнечник, поэтому аграрии решили отвести часть занявшихся площадей для выращивания именно этих растений (вместо свеклы).

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Соответствующие решения аграрные компании принимали весной этого года, когда экспорт по морю осуществлялся беспрепятственно, поэтому блокада портов Большой Одессы не является причиной исторически низких посевов сахарной свеклы, добавила собеседник.

Прогноз производства сахара

Выращенную свеклу начали собирать и перерабатывать с 1 сентября, она будет реализована в 2026-2027 маркетинговом году (с 1 сентября этого года по 31 августа 2027 года).

"По нашему прогнозу, в 2026-2027 маркетинговом году отрасль произведет 1,2 млн тонн сахара, из которых 900 тысяч тонн будет потреблено на внутреннем рынке и около 300 тысяч тонн – можно будет экспортировать", – говорит глава ассоциации.

Она добавляет, что на фоне исторически низких посевов свеклы, дефицита сахара на следующий год в Украине не ожидается.

Результаты этого года

В 2025-2026 маркетинговом году производство цурку в Украине покрывало потребность внутреннего рынка и принесло почти 300 млн долларов валютной выручки от экспорта, написала Кавушевская на своей Facebook-странице.

Объем поставок сахара на внешние рынки в 2025-2026 маркетинговом году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 11% - до 646 тысяч тонн. Наибольшие объемы сахара были экспортированы в Болгарию, Узбекистан и Ливан.

Возможен рост цены

Фактором, который может привести к росту цены на сахар на мировом рынке, есть климатическое явление "Эль-Ниньо" – повышение температуры вод Тихого океана в районе экватора.

Это явление может сократить урожай сахарного тростника в Индии и Тайланде, а также возможно снижение объемов выращивания соответствующих культур в ЕС. "Эти обставили добавляют оптимизма по восстановлению цены на сахар", - написала Кавушевская в Facebook.

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