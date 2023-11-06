Усиливают оборону. Партизаны в Крыму зафиксировали колонну оккупантов со спецтехникой (фото)

Партизаны в Крыму зафиксировали движение колонны со спецтехникой в районе Джанкоя. Она нужна для усиления обороны региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".
"Наши агенты обнаружили переброску специальной техники в районе села Победное Джанкойского района в количестве 8 машин", - говорится в сообщении.
Фото: Колонна (t.me/atesh_ru)
Отмечается, что оккупанты перевозили краны, которые, вероятнее всего, будут использоваться для подготовки оборонительных сооружений. Партизаны пишут, что судя по всему, оккупанты усиливают свои позиции в Крыму, укрепляясь с помощью фортификационных сооружений.
"Это может быть связано с их опасениями относительно прорыва Силами обороны Украины на левом берегу Херсона", - добавили в "АТЕШ".
Ранее сообщалось, что партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.
Также сообщалось, что на аэродроме Кировское замечены самолеты, вертолеты и российские беспилотники.
Отдельно партизаны в Крыму зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских захватчиков. Оккупанты стягивают ее со складов на фронт.
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