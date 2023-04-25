Усиливает пропаганду россиян. В Финляндии критикуют запрет импорта украинского зерна

"Финляндия понимает проблему с сельскохозяйственными рынками соседних с Украиной стран, но мы действительно боимся последствий таких односторонних ограничений", - подчеркнул министр.

По его словам, подобные ограничения могут повлиять на единство Евросоюза в вопросе поддержки Украины.

"Я боюсь, что это усиливает российский нарратив о войне. Поэтому, по нашему мнению, надо искать другие решения по ситуации на рынках", - уточнил Курвинен.

Он выразил надежду, что Еврокомиссия найдет альтернативное решение возникшей проблемы. При этом необходимо наладить экспорт зерна из Украины по коридорам солидарности, чтобы проще транспортировать сельхозпродукцию в морские порты стран Европы.

"Это не очень рационально одной рукой поддерживать Украину, а другой - блокировать ее экспорт и экономические возможности. Должны быть другие пути", - заявил чиновник.