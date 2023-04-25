Усиливает пропаганду россиян. В Финляндии критикуют запрет импорта украинского зерна

Запрет на импорт украинского зерна, который ввели несколько стран Европы, усиливает российскую пропаганду. Такое решение не является рациональным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинена.
"Финляндия понимает проблему с сельскохозяйственными рынками соседних с Украиной стран, но мы действительно боимся последствий таких односторонних ограничений", - подчеркнул министр.
По его словам, подобные ограничения могут повлиять на единство Евросоюза в вопросе поддержки Украины.
"Я боюсь, что это усиливает российский нарратив о войне. Поэтому, по нашему мнению, надо искать другие решения по ситуации на рынках", - уточнил Курвинен.
Он выразил надежду, что Еврокомиссия найдет альтернативное решение возникшей проблемы. При этом необходимо наладить экспорт зерна из Украины по коридорам солидарности, чтобы проще транспортировать сельхозпродукцию в морские порты стран Европы.
"Это не очень рационально одной рукой поддерживать Украину, а другой - блокировать ее экспорт и экономические возможности. Должны быть другие пути", - заявил чиновник.
Напомним, в апреле несколько стран Европы запретили импорт или даже транзит украинского зерна. Это было связано с тем, что местные фермеры были недовольны влиянием импорта на внутренние цены.
Более детально о том, почему в Европе поставили на паузу ввоз зерна из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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