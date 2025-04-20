Посылку не получишь? Работают ли почты на Пасху и что будет в понедельник

Почему официальные праздничные дни сейчас отменены

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Впоследствии военное положение в Украине неоднократно продлевали.

Кроме комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней.

Речь идет о том, что во время военного положения в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются.

Большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном для них режиме. Между тем отдельные компании могут принимать решение об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно - по своему усмотрению.

Что известно про график работы "Новой почты"

О графике работы в течение нынешних пасхальных праздников "Новая почта" сообщила заранее - еще 11 апреля.

"Лови график работы на пасхальные праздники, чтобы успеть и кулич поесть, и посылки забрать или отправить", - написали в пресс-службе компании.

Согласно обнародованной информации, в течение Пасхи и в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник "Новая почта" будет работать так:

20 апреля (в воскресенье) - отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут ;

; 21 апреля (в понедельник) - почта будет работать по обычному графику.

График работы "Новой почты" в течение пасхальных праздников (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Отметим, что ознакомиться с точным графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".

Так, например, в Киеве большинство из них работают обычно:

с 8:00 до 21:00 - по будним дням;

с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.

Что известно про график работы "Укрпочты"

Национальный оператор почтовой связи на Пасху также решил сделать праздник для работников.

Так, в воскресенье, 20 апреля 2025 года, был объявлен не рабочий день для всех отделений "Укрпочты" (и стационарных, и передвижных).

Между тем в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник (21 апреля), отделения "Укрпочты" будут работать в штатном режиме - согласно обычному графику работы.

"Напомним: на время действия военного положения официальные праздничные и нерабочие дни отменены", - отметили в пресс-службе компании.

График работы "Укрпочты" в течение пасхальных праздников (скриншот: ukrposhta.ua)

Найти ближайшее отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте.

В Киеве, например, большинство отделений работают ежедневно: