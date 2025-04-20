Посылку не получишь? Работают ли почты на Пасху и что будет в понедельник

Сегодня, 20 апреля, украинцы отмечают один из важнейших для христиан праздников - Светлое Христово Воскресение. Официальные праздничные дни в нашей стране сейчас отменены, но некоторых может интересовать важный вопрос: будут ли работать на Пасху и завтра почтовые отделения?
Подробнее о том, почему в Украине сейчас отменены официальные праздничные дни, а также каков график работы "Новой почты" и "Укрпочты" в течение пасхальных праздников, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Впоследствии военное положение в Украине неоднократно продлевали.
Кроме комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней.
Речь идет о том, что во время военного положения в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются.
Большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном для них режиме. Между тем отдельные компании могут принимать решение об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно - по своему усмотрению.
О графике работы в течение нынешних пасхальных праздников "Новая почта" сообщила заранее - еще 11 апреля.
"Лови график работы на пасхальные праздники, чтобы успеть и кулич поесть, и посылки забрать или отправить", - написали в пресс-службе компании.
Согласно обнародованной информации, в течение Пасхи и в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник "Новая почта" будет работать так:
Отметим, что ознакомиться с точным графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".
Так, например, в Киеве большинство из них работают обычно:
Национальный оператор почтовой связи на Пасху также решил сделать праздник для работников.
Так, в воскресенье, 20 апреля 2025 года, был объявлен не рабочий день для всех отделений "Укрпочты" (и стационарных, и передвижных).
Между тем в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник (21 апреля), отделения "Укрпочты" будут работать в штатном режиме - согласно обычному графику работы.
"Напомним: на время действия военного положения официальные праздничные и нерабочие дни отменены", - отметили в пресс-службе компании.
Найти ближайшее отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте.
В Киеве, например, большинство отделений работают ежедневно:
Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя класть в корзину на Пасху, стоит ли готовить для освящения ножи, ключи, деньги или другие предметы, а также следят ли священники за тем, что приносят верующие.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба "Новой почты" в Facebook, официальный сайт "Укрпочты".
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