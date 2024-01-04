Усиления мобилизации в Украине сейчас нет, - Фитьо

По его словам, мобилизация в Украине продолжается без изменений с февраля 2022 года.

"Осуществляются стандартные меры оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", - пояснил Фитьо.

Законопроект об изменениях в мобилизации

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации. В документе, в частности, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Соответствующий законопроект внесли в парламент после того, как президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

По его словам, для принятия такого решения должен быть комплексный план, который, в том числе, затронет вопрос воюющих с первого дня полномасштабного вторжения.

Детальнее об изменениях, которые предлагает Кабмин, читайте в материале РБК-Украина.