Поиски альтернативной "победы": в ISW объяснили, почему РФ атакует украинские дата-центры

Аналитики отмечают, что эта диверсификация российской кампании ударов призвана взорвать экономику Украины и цифровую инфраструктуру, на которую ежедневно возлагаются гражданское население и предприятия.

Российские удары уже повлекли за собой широкомасштабные перебои с интернетом в Киеве.

Минобороны России подтверждает атаки на дата-центры, утверждая, что целью является нарушение передачи информации в рамках сил обороны Украины.

Однако украинские государственные органы не выявили признаков того, что российские удары повредили систему связи ВСУ или каких-либо государственных учреждений.

Несмотря на то, что российские удары повлекли за собой временные перебои в работе Интернета, они вряд ли приведут к полному отключению сети, указывают представители украинских интернет-провайдеров.

При этом ISW предполагает, что подобная нацеленность на телекоммуникационную сеть может привести к росту стоимости интернета для местных пользователей, поскольку провайдерам придется финансировать ремонт поврежденной инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что российские удары по центрам обработки данных - одна из последних попыток России взорвать украинскую экономику - после ударов по объектам портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры.

По данным ISW, Кремль усиливает свою кампанию ударов и диверсифицирует перечень целей в поисках альтернативных механизмов победы, учитывая, что российские наступательные операции в 2026 году не достигли поставленных целей, а украинские войска в 2026 году достигают оперативно- и даже стратегически значимых успехов.