В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы

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500 ракет PAC-3 MSE . Госдеп США 30 октября одобрил возможную продажу Украине 500 ракет на 2,1 млрд долларов за счет европейских партнеров, но ракеты поступят лишь через несколько лет.

. Госдеп США 30 октября одобрил возможную продажу Украине 500 ракет на 2,1 млрд долларов за счет европейских партнеров, но ракеты поступят лишь через несколько лет. Потребность Украины . Зеленский просил "зимний пакет" из 100 ракет в месяц, то есть 300 на зиму, а запрос Воздушных сил составляет 360 ракет.

. Зеленский просил "зимний пакет" из 100 ракет в месяц, то есть 300 на зиму, а запрос Воздушных сил составляет 360 ракет. Запасы в Европе . Германия с партнерами собрала около 35 ракет PAC-3, Польша передала "несколько", а Греция, по данным The Telegraph, имеет как минимум 200 ракет PAC-2, которые Украине пока не передала.

. Германия с партнерами собрала около 35 ракет PAC-3, Польша передала "несколько", а Греция, по данным The Telegraph, имеет как минимум 200 ракет PAC-2, которые Украине пока не передала. Оценки экспертов. Анатолий Храпчинский считает, что этой зимой помогут только европейские склады, а Константин Криволап – что мировое производство нужно увеличивать в четыре-пять раз.

Сколько ракет просит Украина и о чем уже удалось договориться

Дефицит ракет к Patriot, которые могут сбивать баллистику, остается главной проблемой украинской ПВО в течение всего 2026 года.

В феврале Германия пообещала Украине партию PAC-3, как писало РБК-Украина, речь шла о 35 ракетах. В апреле Зеленский предупредил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке ракеты могут передавать медленно даже за европейские деньги.

13 июля на заседании "коалиции желающих" он озвучил потребность в "зимнем пакете": 100 ракет к Patriot в месяц, то есть 300 на зиму. 23 августа президент уточнил, что запрос Воздушных сил составляет 360 ракет, а мировое производство таких ракет, по его словам, – около 600 в год. Он также сообщил о договоренности с канцлером Мерцем о 600 ракетах PAC-2 на 2027-2028 годы.

В октябре Зеленский подтвердил большой дефицит: большинство PAC-2 и PAC-3 уже длительное время передают на Ближний Восток, а Украина не является приоритетом номер один.

Ракеты поступают из США через программу PURL за счет Европы. По данным CNN, в Украине снова закончились ракеты к Patriot, а США, по словам президента, поставляют лишь 12 таких ракет в месяц.

30 октября Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 млрд долларов, сделку финансируют европейские партнеры. Журналист Politico Пол МакЛири отметил, что после одобрения лишь начинаются переговоры по контракту, поэтому ракеты, вероятно, поступят через несколько лет. По данным медиа, это произойдет после 2030 года.

Зеленский подчеркнул, что 500 ракет из расчета 100 в месяц хватило бы, чтобы закрыть небо в ближайшие месяцы. Он предложил схему: партнеры передают ракеты из своих складов зимой 2026-2027 годов, а затем пополняют их за счет законтрактованного и оплаченного производства. На следующий день президент пояснил, что попытается "поменять очереди" с отдельными партнерами: взять у них 10, 20 или 30 ракет под гарантии возврата из американского пакета.

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Что известно о запасах других государств из открытых источников

Полной картины запасов нет: в открытых источниках есть лишь отдельные цифры. В январе Lockheed Martin и Пентагон объявили рамочное соглашение: производство PAC-3 MSE должно вырасти с примерно 600 до более чем 2000 ракет в год на протяжении семи лет.

Запасы самих США, по данным The Telegraph, могут составлять менее 1700 перехватчиков. Издание также пишет, что Украина получает 95% ракет Patriot через скоординированную НАТО схему, в которой европейские страны финансируют закупку непосредственно в США.

В Европе, по данным Bloomberg, Борис Писториус убедил несколько партнеров, в частности Нидерланды, скинуться примерно на 30 ракет PAC-3, а Германия добавила еще пять из запасов Бундесвера, то есть около 35 ракет.

Польша летом подтвердила, что по просьбе США и НАТО передала Украине "несколько" перехватчиков. РБК-Украина также писало, что Варшава рассматривала передачу еще одной партии. Там же говорилось, что, по данным Politico, европейские страны в значительной степени исчерпали возможности поставлять Украине Patriot.

Главным потенциальным резервом The Telegraph называет Грецию и Испанию. Греция, по данным издания, имеет как минимум 200 ракет PAC-2, сертифицированный 23-летний срок эксплуатации которых подходит к концу.

Объем испанских запасов не разглашается, а Мадрид анонсировал передачу пяти перехватчиков. Несмотря на давление НАТО и ЕС, обе страны, по данным Telegraph, более крупных партий не согласовали. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на переговорах в Ирландии указывала, что у некоторых стран есть ракеты, срок годности которых скоро истекает.

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Что говорят эксперты о запасах и возможностях Европы

В вопросе ракет к Patriot надо четко разделять политические анонсы и физическое наличие перехватчиков в пусковых контейнерах, подчеркивает Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия.

"Октябрьское решение Госдепа США о согласовании продажи 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 млрд долларов за деньги европейских партнеров – это стратегическая история с горизонтом поставки в 2030-2033 годах. Следовательно, бумажный контракт на 2030 год не перехватит комбинированный баллистический залп этой зимой", – говорит Храпчинский.

Причину такого временного разрыва эксперт видит в том, что американский ОПК до сих пор не вышел на темпы высокоинтенсивной войны. По его словам, Lockheed Martin лишь масштабирует производственные линии до 650 ракет в год, тогда как очередь заказов расписана на 5-7 лет вперед. Вместе с тем запасы Пентагона после интенсивных отстрелов в Украине и на Ближнем Востоке сократились до критического для армии США уровня – около 800 единиц.

Россия, по мнению эксперта, пытается перегрузить секторы ответственности Patriot не столько общим количеством ракет на складах, сколько увеличением количества пусковых установок для одновременного баллистического залпа. Для этого она комбинирует "Искандеры", северокорейские KN-23, С-300/С-400 и привлекает иранский ресурс.

Поскольку ждать новых производственных циклов в США Украина не может, первый контур решений на эту зиму – это ракеты из имеющихся европейских складов и замещение американских арсеналов по круговой схеме, считает Храпчинский. Главными операторами с реальными запасами он называет Германию и Польшу, в меньшей степени – Нидерланды и Швецию, которые уже существенно вложились в предыдущие пакеты помощи.

Отдельный потенциальный резерв – Испания и Греция, где на дежурстве преимущественно находятся ракеты PAC-2 GEM-T. Они хуже работают по баллистическим целям, чем кинетические PAC-3 MSE, однако их передача могла бы разгрузить секторы ПВО от крылатых ракет и авиации. Это позволило бы сохранить дефицитные MSE для перехвата баллистики, объясняет эксперт.

Фото: какие страны ЕС могут обеспечить Украину ракетами в Patriot на эту зиму (инфографика РБК-Украина)

"Запуск европейского завода COMLOG в Германии на 1000 ракет GEM-T не решает проблему перехвата баллистических целей, потому что Вашингтон до сих пор держит технологическую монополию и не дает Европе лицензию на производство PAC-3 MSE", – отмечает Храпчинский.

По мнению эксперта, проблема имеет и стратегическое измерение. Европейский ОПК до сих пор живет в логике мирного времени, а европейские правительства фактически покупают безопасность в долг у чужой экономики.

Когда они аккумулируют более двух миллиардов долларов и направляют их в США в ожидании ракет через пять лет, то помогают масштабировать американские заводы, но сами остаются в конце очереди Пентагона и зависят от политической конъюнктуры в Вашингтоне. В качестве примера Храпчинский приводит Швейцарию, заказ которой на Patriot также отодвинули на годы.

Поэтому вторым параллельным направлением, которое должно развиваться одновременно с поиском ракет для Patriot, должно стать инвестирование европейских средств в собственные противобаллистические программы, прежде всего во франко-итальянский консорциум Eurosam и комплексы SAMP/T NG с ракетами Aster 30 Block 1 NT.

Развертывание дополнительных производственных линий MBDA и сокращение цикла производства Aster 30 требуют времени и инженерных усилий.

Вместе с тем Храпчинский предлагает Европе ориентироваться на украинский опыт: как отмечает эксперт, украинские производители запускают серийные линии радаров за собственные оборотные средства параллельно с испытаниями, чтобы не терять ни одного месяца. По его мнению, европейская оборонная промышленность должна действовать по такой же логике военного времени.

"Масштабирование производства Aster 30 и его локализация в кооперации с украинским ОПК – это единственный путь не просто закрыть небо над Украиной, а и дать самой Европе реальный технологический суверенитет вместо многолетнего ожидания в американской очереди", – объяснил эксперт.

В публичных данных почти невозможно разделить модификации ракет: PAC-2, PAC-2 GEM-T, PAC-3, PAC-3 CRI и PAC-3 MSE, отмечает авиационный эксперт Константин Криволап.

Patriot, по его словам, есть почти во всех европейских странах, а также в Японии, Индонезии, на Тайване и на Ближнем Востоке. Ракет в Европе производят мало, потому что их используют преимущественно на учебных стрельбах. По его рассказу, в прошлом году в конце лета руководителей Lockheed Martin и Raytheon вызвали в Пентагон: произведенное не покрывало потребностей всего мира.

Сначала производители должны были подумать, как выйти на 2000 PAC-3 в 2030 году. После событий в Иране от них требовали более быстрого результата, и они пообещали 750 ракет в 2026-м и выход на 2000 до 2028 года.

"Если взять даже две тысячи ракет, то это все равно мало. Этого не хватает при том количестве вооружений, которое производят страны, делающие баллистическое оружие – Северная Корея, Китай, Иран, Россия. Этого однозначно не хватает. И надо увеличивать эти количества раза в четыре или пять", – говорит Криволап.

Что касается запасов в Европе, Криволап подчеркивает, что Украине предоставили немало ракет, но в контрактах нет спецификации, сколько каких, а типы сильно различаются по стоимости и размерам. По его словам, в пусковую установку помещается либо четыре PAC-2, либо 16 PAC-3.

"Примерно количество ракет PAC-3 в Европе где-то на уровне 200 штук. Но из этих 200 штук нам уже что-то отдали. Какое точное количество, я не скажу, не знаю. Что известно еще более-менее, так нормально, надежно, что в Греции есть PAC-2, около 200 штук. Есть такое понимание, что может быть в Испании где-то такое же количество. Но это недостоверная информация. Вероятность такой информации на уровне где-то третьей категории", – объясняет эксперт.

Число ракет PAC-3 в Европе составляет около 200 (фото Getty Images)

Отдельно Криволап прокомментировал комментарий ГУР изданию NV, в частности о производстве 80 ракет Х-101 Россией в месяц. По его мнению, это послание нескольким аудиториям: западным партнерам, чтобы показать, что они не реагируют на угрозу и не запускают быстро проект Freyja, и американцам, чей рынок противоракетной обороны будут заполнять другие разработки, в частности Freyja.

Цифры ГУР, по его словам, отражают максимальные производственные возможности России, а не фактические объемы производства. Например, Россия может изготавливать до 80 ракет Х-101 в месяц, однако это не означает, что она производит их в таком количестве. По оценке эксперта, среднее количество Х-101, запущенных по Украине за последний год, составляло около 52 в месяц, а не 80.

Но нельзя исключать, что Россия запускает по Украине меньше вооружения, чем производит, чтобы накопить его.

Сомнительной, по мнению Криволапа, выглядит и информация о накоплении 360 крылатых ракет на складах: даже в 2022 году Россия не имела такого стратегического запаса. Это оценка по открытым источникам, считает Криволап.

Открытые материалы и комментарии экспертов показывают, насколько большим может быть разрыв между политическими решениями и реальными поставками ракет. Одобренные США 500 ракет PAC-3 MSE, по оценкам журналиста Politico и других медиа, поступят лишь через несколько лет или даже после 2030-го. Украина же просила 300-360 ракет именно на зиму, тогда как США, по словам Зеленского, сейчас поставляют лишь 12 ракет в месяц.

Вместе с тем производство PAC-3 MSE планируют нарастить примерно с 600 до более чем 2000 ракет в год на протяжении семи лет. Но это не решает проблему здесь и сейчас. По словам президента, большинство ракет PAC-2 и PAC-3 уже длительное время передают на Ближний Восток. К тому же запасы самих США, по данным The Telegraph со ссылкой на NYT, могут составлять менее 1700 перехватчиков.

Поэтому в ближайшее время Украине придется искать ракеты там, где они есть, – в частности на европейских складах, или договариваться об обмене очередями поставок с партнерами. Об таких обменах Зеленский уже говорил: отдельные страны могут передать по 10-30 ракет. Но даже это пока значительно меньше потребности Украины в 300-360 перехватчиках. На перспективу эксперты предлагают наращивать производство, хотя сколько ракет на самом деле есть в запасах европейских стран, остается неизвестным.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Сколько ракет к Patriot нужно Украине этой зимой?

– Зеленский говорил о 300 ракетах на зиму из расчета 100 в месяц. Запрос Воздушных сил, по его словам, составляет 360 ракет. Президент также говорил, что 500 ракет хватило бы, чтобы закрыть небо в ближайшие месяцы.

– Когда Украина получит 500 ракет PAC-3 MSE, которые одобрили США?

– Не этой зимой. После одобрения Госдепом лишь начинаются переговоры по контракту, поэтому, по словам МакЛири, ракеты поступят через несколько лет, а по данным медиа – после 2030 года. Храпчинский оценивает горизонт поставок в 2030-2033 годы.

– Где в Европе могут быть ракеты, которые партнеры способны передать?

– Известные цифры фрагментарны. По данным The Telegraph, Греция имеет как минимум 200 ракет PAC-2, срок эксплуатации которых подходит к концу. Объем испанских запасов не разглашается, а Мадрид анонсировал передачу пяти ракет. Более крупных партий обе страны, по данным издания, пока не согласовали.

Храпчинский отмечает, что PAC-2 хуже работают по баллистике, чем PAC-3 MSE, но их передача помогла бы разгрузить ПВО от крылатых ракет и авиации. Криволап оценивает количество PAC-3 в Европе примерно в 200 штук и говорит, что часть из них Украине уже передали.

– Как Зеленский предлагает ускорить поставки?

– Партнеры должны были бы передать ракеты из своих складов зимой 2026-2027 годов, а затем пополнить их за счет законтрактованного и оплаченного производства. С отдельными странами президент хочет поменять очереди: взять у них 10, 20 или 30 ракет под гарантии возврата из американского пакета, возможно с процентами.