Мито на дизпаливо та автогаз вигідні Коломойському, - експерт

Підвищення акцизу на зріджений газ і введення мита на дизпаливо вигідно олігарху Ігорю Коломойському, що призведе до зростання цін на автогаз і дизель, причому незалежно від того, вони імпортуються або виробляються в Україні.

Про це заявив заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95" Артем Куюн.

"Будь-який акциз - це непрямий податок. Він лягає прямо в ціни. Така економічна теорія і практика, тут без варіантів. Аналогічно мито - це, що б хто б там не говорив, спосіб підняти ціну імпорту. І рівно на цю ж величину підніметься ціна на внутрішньому ринку", - пояснив Куюн.

На його думку, прийняття цього рішення лобіює група "Приват", яка контролює Кременчуцький НПЗ, оскільки подорожчання імпортного палива дозволить їм більше заробляти.

"Просто люди хочуть торгувати дорожче, зробити альтернативу своєму палива дорожче. І відповідно дорожче продавати, більше заробляти. Таким чином в таку обгорнення зашивається підтримка національного виробника, абсолютно приватного, на якого немає ніяких важелів впливу... В такому випадку нам всім пропонують профінансувати поліпшення стану групи Приват", - додав Куюн.

Нагадаємо, в грудні "Укртатнафта" Коломойського пропонувала підняти акциз на скраплений газ. Відповідну поправку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевська-Смаглюк. Її ініціатива передбачала зростання акцизу на автомобільний газ у 2,7 рази, що призвело б до зростання ціни автогазу на 5 грн/л. Тоді правка не була підтримана.

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має поставити крапку з даної ініціативи. Своєю чергою, з різкою критикою комісії виступив депутат Олександр Дубинський.

Раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне паливо дизельне призведе до зростання цін на заправках і вдарить по найменш платоспроможним українцям.