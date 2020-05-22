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Підвищення акцизу на зріджений газ і дизельне паливо вдарить по українцях, - експерт

Новини » Енергетика     22.05.2020 - 13:32
Підвищення акцизу на зріджений газ і дизельне паливо вдарить по українцях, - експерт
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На думку експерта, розгляд питання про підвищення акцизів в умовах економічної кризи, спровокованої епідемією, несвоєчасно

Підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо призведе до зростання цін на заправках і вдарить по найменш платоспроможним українцям.

Про це заявив директор НТЦ "Психея»Сергій Сапегін, коментуючи ініціативи "Укрнафти" і "Укртатнафти" про введення мит.

"Збільшення акцизного навантаження ляже на найменш платоспроможні верстви населення, для яких скраплений газ є порятунком, оскільки бензин і дизельне паливо, ми не говоримо про електромобілі, дизельне паливо в експлуатації виходить дешевше. І люди переобладнають для того, щоб заощадити", - сказав Сапегін.

На думку експерта, розгляд питання про підвищення акцизів в умовах економічної кризи, спровокованої епідемією, несвоєчасно, оскільки ця фінасове навантаження ляже на плечі споживача, рівень платоспроможності якого і без того знизився.

"У цих умовах підіймати акцизи - це означає перекласти цю навантаження на плечі кінцевого споживача, притому, що ми досі не розуміємо, наскільки впала платоспроможність кінцевого споживача. Оскільки ми розуміємо, що економіка зупинилася, бізнес не працює цілими секторами. Тому з цієї точки зору несвоєчасно навіть розгляд", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державна компанія "Центренерго" має на складах Трипільської ТЕС запаси вугілля більш ніж на 3 місяці роботи, але при цьому купує газ у компанії "Юнайтед Енерджі", яка знаходиться в орбіті інтересів Ігоря Коломойського.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України топливогазпошлины
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