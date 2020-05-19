"Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажі електроенергії заводам Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (з відкритих джерел)

Компанія недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії за заниженими цінами

Державна генеруюча компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це свідчить аналіз трейдингової діяльності держкомпанії "Центренерго", який опублікував проект уряду Німеччини LCU, передає РБК-Україна.

"LCU розрахував, скільки доходів втратили державні підприємства, продаючи енергію за нижчими, ніж на ринку на добу наперед (РДН), цінами на аукціонах… "Центренерго" за період липень 2019 р. - лютий 2020 р. недоотримало 847 млн грн доходу. В середньому це можна представити як ціну на РДН зі знижкою у 141 грн/МВт-год або в 11%. В основному ця сума припадає на липень-жовтень 2019 року, коли ціна на РДН була стабільною", - зазначається у звіті.

Також в Low Carbon Ukraine відмічають, що в середньому приватні компанії на майданчику "Української енергетичної біржі" продавали електроенергію за цінами, вищими, ніж на РДН, тоді як "Центренерго" більшість часу торгували за цінами нижчими за РДН.

"Логічним поясненням була б низька конкуренція під час аукціонів "Центренерго" та висока конкуренція на приватних торгах. Проте, це насправді не так. "Центренерго" зазвичай оголошує дуже високі стартові ціни та високі вимоги до фінансових гарантій для учасників аукціону, що відштовхує потенційну конкуренцію", - відмічають експерти.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією ЗМІ, з того часу державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, при цьому у 2018 у компанії була прибуток 1,4 млрд грн.

Раніше нардепи Михайло Волинець та Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями та початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

Автор: Олександра Діденко