ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мито на дизпаливо та автогаз вигідні Коломойському, - експерт

Новини » Транспорт     22.05.2020 - 14:43
Мито на дизпаливо та автогаз вигідні Коломойському, - експерт
Фото: заправка авто (з відкритих джерел)

На його думку, прийняття цього рішення лобіює група "Приват", яка контролює Кременчуцький НПЗ

Підвищення акцизу на зріджений газ і введення мита на дизпаливо вигідно олігарху Ігорю Коломойському, що призведе до зростання цін на автогаз і дизель, причому незалежно від того, вони імпортуються або виробляються в Україні.

Про це заявив заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95" Артем Куюн.

"Будь-який акциз - це непрямий податок. Він лягає прямо в ціни. Така економічна теорія і практика, тут без варіантів. Аналогічно мито - це, що б хто б там не говорив, спосіб підняти ціну імпорту. І рівно на цю ж величину підніметься ціна на внутрішньому ринку", - пояснив Куюн.

На його думку, прийняття цього рішення лобіює група "Приват", яка контролює Кременчуцький НПЗ, оскільки подорожчання імпортного палива дозволить їм більше заробляти.

"Просто люди хочуть торгувати дорожче, зробити альтернативу своєму палива дорожче. І відповідно дорожче продавати, більше заробляти. Таким чином в таку обгорнення зашивається підтримка національного виробника, абсолютно приватного, на якого немає ніяких важелів впливу... В такому випадку нам всім пропонують профінансувати поліпшення стану групи Приват", - додав Куюн.

Нагадаємо, в грудні "Укртатнафта" Коломойського пропонувала підняти акциз на скраплений газ. Відповідну поправку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевська-Смаглюк. Її ініціатива передбачала зростання акцизу на автомобільний газ у 2,7 рази, що призвело б до зростання ціни автогазу на 5 грн/л. Тоді правка не була підтримана.

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має поставити крапку з даної ініціативи. Своєю чергою, з різкою критикою комісії виступив депутат Олександр Дубинський.

Раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне паливо дизельне призведе до зростання цін на заправках і вдарить по найменш платоспроможним українцям.

Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України топливогазІгор Коломойскийпошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся