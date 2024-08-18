Повреждены дома и электросеть: что известно о последствиях ночной атаки на Киевскую область

По словам начальника Киевской ОВ, с утра враг атаковал область ракетами.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту. Попадания в объекты критической и жилищной инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет", - сообщил он.

Также в результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов. Кроме этого есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается

Обломками были повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила.

Фото: последствия ракетной атаки по Киевской области 18 августа (t.me/dsns_telegram)

Что известно о ночной атаке

Сегодня ночью в ряде областей объявляли тревогу из-за пусков дронов-камикадзе "Шахедов". Кроме этого, россияне дважды атаковали Киев.

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, кафиры направили на столицу северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Эти ракеты удалось уничтожить на подлете в Киев. В то же время Киев был также атакован несколькими дронами.

А уже во время второй волны россияне выпустили в сторону Киева, вероятно, крылатые ракеты "Искандер-К". Они тоже были уничтожены.

В Киеве в результате атаки врага попаданий не было, пострадавших нет.

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