Повреждены ангары и урожай кукурузы: РФ атаковала Черниговскую область дронами и КАБами

По данным ОВА, россияне атаковали 27 населенных пунктов Черниговской области. В частности, армия РФ нанесла 56 авиаударов КАБами, неуправляемыми авиационными ракетами, ударными FPV-дронами и дронами типа Shahed.

В результате обстрелов в регионе было повреждено агропредприятие - ангары, админздание, техника и собранный урожай кукурузы. Также россияне попали по зданию фермы. В области были разрушены жилые дома.

Обстрелы Черниговской области

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия ударила по приграничной Семеновке Черниговской области. Россияне применили управляемые авиационные бомбы и ударили по центральной части населенного пункта. В городе зафиксировали значительные повреждения.