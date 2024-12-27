Повреждение кабелей в Балтийском море. ЕС готовит санкции против "теневого флота" РФ

В совместном заявлении Европейской Комиссии и Высокого представителя по расследованию повреждения кабелей электроснабжения и передачи данных в Балтийском море отмечается, что инцидент 25 декабря является "последним в серии вероятных нападений на критическую инфраструктуру".

"Мы благодарны финским властям за их быстрые действия по заходу на борт подозреваемого судна", - рассказала Каллас.

Глава европейской дипломатии также отметила, что ЕС работает с финскими властями над расследованием.

Она добавила, что Европейская комиссия "полностью солидарна" с Финляндией, Эстонией и Германией.

"Мы решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критической инфраструктуры Европы. Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, против этого флота", - говорится в заявлении Каллас.

Также она указала, что в ответ на данные инциденты в Балтийском море европейская сторона усиливает меры по защите подводных кабелей, включая "улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество".

"Мы по-прежнему стремимся обеспечить устойчивость и безопасность нашей критической инфраструктуры. Сейчас угрозы безопасности электроснабжения в регионе нет", - отметила Каллас.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, 25 декабря в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией, который расположен в Балтийском море. Финский национальный оператор электросетей Fingrid рассказал, что был поврежден подводный электрокабель Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию.

Позже стало известно, что пострадали два кабеля связи группы Elisa, и один - CITIC Telecom.

26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна планирует усилить защиту критической инфраструктуры после инцидента с кабелем в Финском заливе (залив на востоке Балтийского моря, омывает берега Финляндии, Эстонии и РФ). Для этого могут привлечь союзников по НАТО.

Отметим, финская сторона не исключает версию об умышленном повреждении подводной ЛЭП. Дело в том, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи фиксировались два судна.

26 декабря СМИ писали, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда теневого флота РФ.

Вечером в четверг стало известно, что финская полиция провела спецоперацию на российском "теневом танкере", которое подозревается в данной диверсии.