Повреждение Чонгарского моста уже повлияло на логистику войск РФ на юге, - Гуменюк

По ее словам, пути поставки армии РФ стали длиннее и опаснее. Более короткие маршруты (например, возле Армянска) проходят ближе к украинским позициям, и туда может доставать украинское оружие.

"Они пытались максимально обеспечить поставки еще до того, как начнется наша дальнобойная работа. Мы ежедневно пытаемся отрабатывать по их логистике. Например, за прошедшие сутки - три полевых пункта боеснабжения. Это значит, что у врага стало меньше ресурса", - рассказала Гуменюк.

Удар по Чонгарскому мосту

Напомним, 22 июня вблизи населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Позже стало известно о повреждении Чонгарского моста.

Российские оккупанты сразу заявили о том, что наши военные якобы нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако эксперты выразили сомнение, что была именно британская ракета.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Стоит отметить, что эти мосты важны для оккупантов, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

Также позже стало известно, что после удара по Чонгарскому мосту россияне построили понтонную переправу.

О последствиях удара и как это может повлиять на ситуацию на фронте, - читайте в материале РБК-Украина.