Поврежденный дронами российский терминал в Усть-Луге возобновил погрузку топлива, - Reuters
Российская энергетическая компания "Новатэк" возобновила погрузку топлива на своем терминале в Усть-Луге на Балтийском море, поврежденном в результате атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, сейчас идет загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic.
"Новатэк" 21 января заявил, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном терминале по экспорту топлива в Балтийском море и "технологические процессы" на топливном комплексе из-за пожара, начавшегося после ударов дронов СБУ.
Аналитики говорят, что комплексу потребуются недели, чтобы возобновить масштабные операции, хотя в ближайшее время он может возобновить часть операций.
По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отправлено 5,2 млн тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала "Новатэка".
Комплекс получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 млн тонн и производства нефтепродуктов, таких как нафта, авиакеросин и газойль.
Аналитики также говорят, что "Новатэк" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата, вместо высокомаржинального топлива, через другие терминалы.
Атаки дронов
Напомним, 18 января дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал" а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга.
По данным РБК-Украина, взрывы, и как следствие пожар, на морском терминале в Усть-Луге произошли благодаря спецоперации СБУ.
При этом может пострадать четверть доходов "Новатэка" от экспорта нефтепродуктов.