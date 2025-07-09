Повреждена крыша и стены дома: первые последствия атаки РФ по Хмельницкому району

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 9 июля россияне запустили по Украине большое количество дронов, а также ракет. В частности, враг поднимал в небо как минимум МиГ-31К, но если верить мониторинговых каналам, то были и другие самолеты.

В результате вражеской атаки взрывы гремели в Киеве, Харькове, Запорожье, но главной целью врага был Луцк. Там на протяжении всей ночи было громко.

Ближе к утру мэр города Игорь Полищук сообщил, что в Луцке зафиксированы пожары и повреждения. Информации о пострадавших не было.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - написал он.

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