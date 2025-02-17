Поврежденные дома и отсутствует свет: Федоров показал новые последствия удара по Запорожью

Российская армия в ночь на 17 февраля, нанесла очередной удар по Запорожью. Были повреждены десятки домов, в некоторых отсутствует электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
По данным Федорова, в результате вражеского удара повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах. В нескольких жилых домах отсутствует электроснабжение.
Он уточнил, что на месте событий работают коммунальщики, спасатели и социальные работники, которые привлечены к ликвидации последствий.
Все, кто нуждается в помощи могут обратиться:
Сегодня ночью РФ снова запускала по территории Украины ударные дроны. Около половины третьего часа ночи Федоров рассказал о взрывах в Запорожской области. А потом появились сообщения о взрывах в районе города Запорожье.
Таким известно, что россияне атаковали "Шахедами" Харьков, и были "прилеты" в двух районах города.
Около половины первого часа ночи в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО в столице и в Киевской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.