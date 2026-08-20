RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Повреждены дома, больница и детсад: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки (фото, видео)

11:46 20.08.2026 Чт
1 мин
На фото видны разрушительные последствия ударов врага
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Киева (РБК-Украина)

Ночью 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - ракетами и дронами повреждены жилые дома и детская больница. Погибли не менее 14 человек, еще 40 получили ранения.

Последствия атаки по столице показывают корреспонденты РБК-Украина.

Масштаб ночной атаки

Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов. Враг выпустил по гражданским объектам десятки ракет и реактивных дронов.

По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 14 погибших.

Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Ракеты и дроны попали в жилые дома, детсад и детскую больницу в Соломенском районе Киева. Дети и медперсонал не пострадали.

Несмотря на последствия, медучреждение продолжает лечить пациентов. Наиболее разрушены технические помещения. Одно из них - прямо к фундаменту.

Удары по Киевщине и столице: что известно

В Борисполе россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста", спасатели до сих пор тушат там пожары. Пострадала также гражданская инфраструктура в Одесской и Черниговской областях.

Напомним, 21 августа объявлен в Киеве Днем траура в столице.Все развлекательные мероприятия отменены.

Враг бил по Киеву и области баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр" и беспилотниками.

В Борисполе под атаку попали склады и помещения "Красного креста". Ночная атака продолжалась почти 9 часов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРБК-УкраинаРакетыАтака дронов