Атака на Киевскую область: в ОВА показали разрушения, есть пострадавшая

По словам главы ОВА, в Бориспольском районе во время вражеской атаки разрушениям подверглись 10 частных домов. Еще одно жилье повреждено в Фастовском районе.

Также в домах повреждены фасады, выбило двери и окна, два автомобиля и хозяйственные постройки. В ОВА сообщили, что всем владельцам поврежденных домов оказали необходимую помощь.

Пожилой женщине в Бориспольском районе понадобилась медицинская помощь из-за обстрелов. 70-летняя жительница получила острую реакцию на стресс. Ей помогли на месте, не доставляя в больницу.

В Обуховском районе в результате атаки врага произошел пожар нежилых помещений. На данный момент его ликвидировали спасатели. Критическая инфраструктура в результате ракетной атаки не пострадала.

Фото: спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Ночной обстрел

Под утро 12 февраля россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Ударили по Киеву и области, а также Кривому Рогу. Пострадали люди, известно о разрушениях и повреждениях. Один человек погиб.

Российские войска выпустили по Украине баллистические ракеты типа "Искандер-М". Осуществили 7 пусков из Брянской области и Крыма. Также запустили 123 дрона Shahed.