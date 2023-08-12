Повреждены дома, горел склад. В Николаевской ОВА рассказали о вражеских обстрелах в сутки

Руководитель региона озвучил данные о последствиях российских ударов по территории Николаевского района за минувшие сутки и по состоянию на утро субботу, 12 августа

Так, вчера утром войска РФ били из артиллерии по населенному пункту Куцурубской общины. Атаки осуществлялись в 08:13 и 08:44 в пятницу.

"В результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет", - рассказал Ким.

Также 11 августа четыре раза в течение дня противник наносил артиллерийские удары по Очакову. Из-за обстрелов произошло возгорание складского помещения, но огонь оперативно потушили работники ГСЧС. К счастью, никто не пострадал.

"Также днем, 11 августа, в 16:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.

Удары РФ по Николаевской области

Населенные пункты Николаевской области почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков. Для атак оккупанты, которые остаются на части территории Херсонской области на левой стороне Днепра, активно применяют артиллерию. Также войска РФ запускают дроны или наносят по региону ракетные удары.

Ранее сообщалось, что 11 августа в результате вражеской атаки по Очаковской общине произошел пожар на одной из баз отдыха. Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров отметил, что для ударов россияне применяли РСЗО.

Напомним, в конце июля в результате российских обстрелов в Куцурубской общине ранения получила 84-летняя пенсионерка.