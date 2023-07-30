Россияне обстреляли Николаевскую область и ранили женщину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Снова военные страны-агрессора обстреляли Куцурубскую общину. Ранения получила 84-летняя женщина, которая пасла скот недалеко от своего дома", - рассказал начальник полиции.

Он отметил, что пострадавшую женщину отправили в медицинское учреждение. Там врачи оказывают ей необходимую помощь.

Также из-за обстрела россиян была повреждена сельхозтехника местных жителей.

Ситуация в Николаевской области

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину около 3% территории Николаевской области находились в оккупации. В частности, город Снигиревка и несколько окрестных сел. Украинские войска освободили захваченные территории 10 ноября 2022 года. В настоящее время под украинский контроль не удалось вернуть только Кинбурнскую косу.

Однако, несмотря на освобождение от оккупации, территории Николаевской области все еще страдают от россиян. Время от времени враг прибегает к обстрелам из артиллерии или же запускает дроны или ракеты.

Так, на днях в результате вражеских обстрелов в Николаевской области пострадали два человека.

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