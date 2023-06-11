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Оккупанты ночью атаковали Сумскую область "Шахедами": есть попадания

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Белополье, Воскресенье 11 июня 2023 12:24
Оккупанты ночью атаковали Сумскую область "Шахедами": есть попадания Фото: дроны-камикадзе РФ атаковали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 11 июня атаковали Сумскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть попадание в гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

По данным ОВА, после полуночи россияне выпустили по Белопольской общине 4 беспилотника.

Вражеские дроны ударили по городу Белополье. Зафиксировано попадание по админзданию, помещению учебного заведения и производственным помещениям.

Кроме того, оккупанты обстреляли Белопольскую общину из РСЗО. Под обстрел врага попали также Середино-Будская, Ворожбянская и Эсманская общины. Армия РФ применила минометы, артиллерию и САУ.

Атака на Украину 11 июня

Этой ночью российские войска также пытались атаковать Днепропетровскую область. Над регионом сбили три дрона-камикадзе. О последствиях атаки или попадания местные власти не сообщили.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 11 июня защитники сбили шесть "Шахедов". По словам военных, россияне атаковали прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

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