В Украине с начала года засудили 10 боевиков, среди них - белорусские наемники, - СБУ

С начала этого года в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал СБУ.

"С начала года по материалам военной контрразведки Службы безопасности осуждены 10 боевиков, которые принимали участие в вооруженной агрессии против Украины. Суд назначил им наказание от 8 до 15 лет заключения", - пишет пресс-служба.

Среди осужденных:

сотрудник белорусского КГБ, который в составе ЧВК "Редут" воевал против Украины на Харьковском и Краматорском направлениях. Он был взят в плен еще в сентябре прошлого года. Преступник пытался выдать себя за "рядового" боевика, чтобы скрыть свою принадлежность к спецслужбам;

штурмовик ЧВК "Вагнер" с позывным "Заспа". В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а через четыре месяца попал в плен военнослужащих ВСУ;

гражданин России, который в составе группы огневой поддержки батальона "Сомали" обстреливал позиции ВСУ недалеко от поселка Пески Донецкой области;

боевик, который в 2015 году вступил во 2-й батальон 202 полка 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР". Преступник обстреливал украинские города из реактивной системы залпового огня "Град".

Фото: в Украине с начала года осудили 10 боевиков, в том числе белорусские наемники (ssu.gov.ua)