Иран заявил, что в случае атаки Израиля против Ливана "начнется война на уничтожение"

Представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля против Ливана начнется "война на уничтожение". Рассматривается "полное привлечение всех фронтов сопротивления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство Ирана в ООН в соцсети X.

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в т.ч. полное привлечение всех фронтов Сопротивления, находятся на столе", - говорится в сообщении.

Иран, судя по сообщению, считает планы Израиля по проведению наземной операции против сил Хезболлы на территории Ливана "психологической войной".

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К. К. Браун предупреждал, что наступление войск Израиля на Ливан грозит ответом со стороны Ирана, который может стать на защиту Хезболлы, спровоцировав расширение войны.

Угроза наступления Израиля на Ливан

После начала войны в Секторе Газа обстрелы территории Израиля со стороны Хезболлы, признанной террористической организацией правительствами ряда стран, включая Европейский Союз, участились. В ответ Израиль наносит удары по объектам организации в Ливане.

11 июня авиация Израиля нанесла очередной такой удар. Через несколько дней Хезболла выпустила более 100 ракет по территории Израиля.

21-22 июня израильская авиация нанесла удары по объектам организации в четырех районах на юге Ливана.

Израильские официальные лица угрожали военным наступлением на Ливан, если не будут достигнуты результаты переговоров по оттеснению Хезболлы от границы. Армия Израиля заявила, что одобрила план наступления на Ливан, хотя США пытаются предотвратить перерастание трансграничных атак в полномасштабную войну.

По данным CNN, высокопоставленные чиновники США заверили Израиль в поддержке в случае развертывания полномасштабной войны с Хезболлой.

Американская разведка считает, что масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой, вероятно, вспыхнет в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не добьются соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

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