Присвоили почти 400 млн гривен. Руководители компании Жеваго получили подозрение

Руководителям компании экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, которые присвоили почти 400 млн гривен, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго", - говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, разоблачены 6 чиновников компании, создавших организованную преступную группировку.

"Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн", - добавили в ведомстве.

Как работала схема?

По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.

Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Как добавили в ГБР, наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.

Как рассказали в ГБР, в настоящее время проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и местах проживания топ-менеджеров ЧАО "Полтавский ГОК", фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.

В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экскеровщику и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершено организованной группой лиц);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Дело Жеваго

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ГБР, уехав за границу. В июле 2021 года ГБР официально заявило, что Интерпол опубликовал красное оповещение о Жеваго. Пресс-служба олигарха эту информацию отрицала. Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель, поскольку он находился в розыске Интерпола. Речь идет об уголовном производстве по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".