У чиновника конфисковали элитный внедорожник Mercedes-Benz, суд признал законность решения
Верховный Суд подтвердил законность решения судов предыдущей инстанции о конфискации в доход государства автомобиля Mercedes-Benz, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, работники ГБР совместно с НАБУ обнаружили, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D ценой 5,65 млн грн чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать.
В то же время установлено, что фактически указанным авто пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.
Детали дела
Напомним, 6 июня 2024 года в Одесской области ГБР разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тысяч долларов чиновники брались помочь уроженцу Молдовы, который сейчас находится в Украине.
Тогда по месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.
Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных землянок, другие дома и магазины.
11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.
Напомним, ранее СБУ и полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов.
Также сообщалось, что в конце декабря 2024 года правоохранители пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в нескольких областях. В частности, в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
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