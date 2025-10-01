ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Чиновник воинской части в Николаевской области растратил сотни тонн топлива для ВСУ

Среда 01 октября 2025 11:50
UA EN RU
Чиновник воинской части в Николаевской области растратил сотни тонн топлива для ВСУ Фото: задержанному грозит срок до 10 лет (dbr.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Чиновник одной из воинских частей Николаевской области наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству более чем на 24 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что начальник службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области систематически разворовывал топливо для ВСУ.

"Он начал воровать еще в 2020 году и не прекратил делать это даже после начала полномасштабного вторжения России. В отдельных случаях чиновник "обеспечивал" подразделения горючим только на бумаге или придумывал несуществующие меры для списания", - сообщили в бюро.

Чтобы замаскировать сделку, чиновник сам сообщил руководству о "недостаче" более 650 тонн горючего и инициировал служебное расследование, рассчитывая на ее списание.

"Однако ГБР провело собственный аудит и выявило масштабное присвоение ресурсов должностным лицом. Государству нанесен ущерб на более 24 млн гривен", - утверждают правоохранители.

Должностному лицу сообщено о подозрении по статьям, предусматривающим присвоение военного имущества в крупных размерах и его потерю в особо крупных размерах.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. ГБР также устанавливает круг возможных соучастников и принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Напомним, в августе Кабмин поддержал законопроект, который усиливает права и гарантирует защиту военных, сообщающих о фактах коррупции в армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Вооруженные силы Украины Коррупция
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня