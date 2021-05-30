Посадку літака в Мінську могли готувати для Тіхановської, - NEXTA

Спецоперація з посадкою літака Ryanair у Мінську могла бути спрямована на затримання не журналіста Романа Протасевича, а лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської. Вона перебувала в Афінах 12-14 травня.

Зазначається, що поштова скринька, з якої нібито надійшло повідомлення про мінування літака була створена 14 травня, коли в Афінах перебувала Тіхановська.

"Імовірно, операцію з примусовою посадкою літака готували під Тихановську. Поштова скринька на Protonmail, з якої нібито рух ХАМАС надіслав до Мінського аеропорту лист про мінування літака Ryanair Афіни - Вільнюс, була створена за 9 днів до інциденту - 14 травня", - йдеться в повідомленні.