Посадила соперницу на шпагат: Свитолина с разгрома стартовала на "Ролан Гаррос"-2025 (видео)

"Ролан Гаррос", 1-ый круг

Элина Свитолина (Украина) - Зейнеп Сонмез (Турция) - 6:1, 6:1

Как прошла игра

Это был первый очный матч между спортсменками. Соперница Свитолиной - 76-я ракетка мира и лидер турецкого тенниса, не смогла навязать борьбу на корте.

В первом сете украинка полностью контролировала игру, выиграв его за 32 минуты. Она оформила три брейка, а единственный гейм отдала сопернице, уже при счете 4:0 в свою пользу.

Вторая партия прошла по похожему сценарию. Украинка также стремительно ушла в отрыв - 4:0, после чего позволила турчанке завоевать один балл. А завершила сет с аналогичным результатом - 6:1. Игра продолжалась 1 час и 13 минут.

В одном из розыгрышей произошел интересный эпизод: Свитолина так загоняла Сонмез по углам, что соперница, отбивая безжалостные удары украинки, вынуждена была сесть на шпагат. Впрочем, и это ее не спасло.

Что означает победа Свитолиной

Это была уже 12-я подряд победа украинки в первом раунде "Ролан Гаррос", где она еще ни разу не проигрывала на старте. И 30-м выигрышем Свитолиной в одиночном разряде парижского турнира в целом.

Во втором круге первая ракетка Украины встретится с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) - Анна Бондар (Венгрия).