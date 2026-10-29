Должность в ООН не должна быть "утешительным призом" для Орбана, - Барро

Франция выступила против возможного назначения бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана генеральным секретарем ООН.
Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.
"Должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций не должна быть отрадным призом для лидера, который был устранен своим народом", - заявил Барро.
Он также напомнил, что в прошлом марте Марин Ле Пен проводила кампанию в Будапеште.
По словам министра, Париж не может согласиться с ослаблением и параличом ООН из-за действий великих держав, пытающихся навязать закон более сильного.
Он отметил, что международное сотрудничество критически важно для защиты граждан от современных рисков, в частности войны, изменения климата и пандемий.
Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН прилагает усилия для реформирования организации, чтобы сделать ее более легитимной и представительной.
В частности, Париж продвигает инициативу по урегулированию права вето, чтобы защитить гражданское население в горячих точках мира.
Напомним, что Виктор Орбан может получить должность генерального секретаря ООН при поддержке США, России и Китая.
Администрация американского президента Дональда Трампа активно продвигает кандидатуру венгерского политика на этот пост, рассчитывая на общую поддержку со стороны Пекина и Москвы.
Между тем, в Украине иронически отреагировали на возможное выдвижение Орбана, вспомнив его многолетний опыт блокирования решений и использования права вето в Европейском Союзе.