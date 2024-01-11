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Пост генсека НАТО должен достаться стране, которая исправно платит за оборону, - глава МИД Латвии

Фото: министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высшая должность в НАТО должна достаться стране, которая исправно платит за оборону.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он считает, что эту должность должен занять человек из страны, которая исправно платит за оборону.

По его словам, в этом году Латвия инвестирует в оборону "около 2,4% ВВП, а в ближайшие три года мы планируем довести эти расходы до 3%". 

"Мы как бы вкладываем деньги туда, где находятся наши рты. Что очень важно, я думаю, для любого генерального секретаря, чтобы иметь возможность говорить с теми членами, которые еще не делают этого", - заявил министр. 

Пост генсека НАТО 

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены Альянса обсуждали разные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.

Также ходили слухи о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

В июне сообщалось, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

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