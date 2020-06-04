Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря коливатиметься від +16 до +22 градусів

Погода в Україні 4 червня погіршиться. Температура повітря коливатиметься від +16 до +22.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків у західних, північних, південних та центральних областях очікуються дощі з грозами.

У західних областях температура повітря складатиме від +16 до +19 градусів тепла. Вночі стовпчики термометра опустяться до +5 +8.

У центральних та північних областях температура очікується від +16 до +19 градусів. Вночі буде в межах +5 +9 градусів.

У південних та східних областях вдень буде +17 +22 градуси тепла, а в ночі +7 +11 градусів.

Фото: погода в Україні на 4 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні знову литимуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +16+19, а вночі +5+10 градусів.

Фото: погода в Київській області на 4 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у перші дні літа на високогір'ї українських Карпат випав сніг і зафіксована мінусова температура.

Також у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Разом з тим, кліматологи заявили, що цей травень став найхолоднішим з початку століття.

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Автор: Андрій Козловський