Спасение защитников "Азовстали": CNN обнародовало новые детали секретных переговоров между Украиной и Россией

Украинская и российская стороны провели ряд секретных переговоров, чтобы уволить военных и гражданских, которые осаждали на заводе "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Так, издание отмечает, что одним из посредников переговоров стал депутат Верховной рады Александр Ковалев. По его словам, до этого Украина провела 11 неудачных попыток спасти"азовцев", и никто не верил, что на территорию "Азовстали" вообще можно попасть.

Чтобы изменить ситуацию, Ковалев связался с бывшим агентом СБУ Валентином Крыжановским, который перешел на сторону России в 2014 году. Тот, в свою очередь, помог организовать переговорный процесс с Кремлем.

Инициативу Ковалева также поддержал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Чтобы облегчить прохождение через блокпосты и связаться с командирами "Азова", Буданов предоставил Ковалеву секретные пароли и зашифрованные устройства связи.

Первый этап переговоров прошел в Мариуполе 27 апреля. Тогда Ковалев с Крыжановским встретились с генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России Андреем Сычевым, руководившим штурмом города. Стороны весь день просидели "посреди дороги за небольшим столом", вспоминает Ковалев.

Александр Ковалев (слева) во время встречи с российским генерал-лейтенантом Андреем Сычевым (посередине) и Валентином Крыжановским (справа) на безлюдной дороге в Мариуполе, 27 апреля 2022 г. (фото: cnn.com)

Нардеп вернулся в Мариуполь 9 мая. После этого, по его словам, переговоры значительно ускорились с обеих сторон.

"Мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза. Российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход наших воинов", - рассказал он.

В ходе переговоров к процессу присоединился первый замглавы ГУР Дмитрий Усов. В ответ россияне также расширили свою делегацию: в ее состав вошли генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин.

В результате третьего раунда переговоров Украина и Россия договорились о прекращении огня с обеих сторон, сдаче "Азовстали" и "цивилизованные условия для наших военнопленных и обмена". По словам Ковалева, россияне выполнили свою часть обещаний, после чего начался выход "азовцев" из комбината.