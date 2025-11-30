ua en ru
Для спасения Украины от коррупции нужно восстановить демократию, - Кличко

Украина, Воскресенье 30 ноября 2025 13:41
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Для спасения Украины от коррупции и российской агрессии нужно вернуть демократию. В частности, необходимо срочно сформировать правительство национальной сплоченности, как это было в Великобритании и Израиле во время войны.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Война и коррупция - две главные проблемы страны сейчас. И, если война - это зло, пришедшее извне, то коррупция - это то, что разъедает веру в Победу изнутри. Коррупция - это производная от концентрации власти в нескольких кабинетах. Нам нужно выстоять. Для этого надо вернуться к смыслу, который так не любили в Офисе президента. Вернуться к демократии. В первую очередь, нужно срочно сформировать правительство национальной сплоченности, как это было в Великобритании, в Израиле во время войны. Когда в самые сложные времена власть и оппозиция отложили политику и стали единым целым ради спасения государства. Это должно стать Правительство не одной партии, а представительство всех парламентских фракций", - заявил Кличко.

Кроме того, он подчеркнул, что для восстановления демократии власть должна прекратить атаки на местную власть и антикоррупционные органы.

"Во-вторых, нужно прекратить атаку на местное самоуправление. Это основа демократии. Ее фундамент. Хватит его разрушать! Многие города были взяты в осаду местными силовиками и некоторыми главами военных администраций по указанию из Офиса президента. Эту осаду и политически мотивированные преследования надо прекратить немедленно. Потому что именно местное самоуправление сегодня тянет на своих плечах значительную часть деятельности страны: ликвидирует последствия обстрелов, поддерживает жизнь громад, обеспечивает их оборону. В-третьих, надо остановить войну с антикоррупционными органами, активистами и общественным сектором. Власти стоит начать воспринимать эту категорию, как помощь, а не раздражитель", - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева отметил, что власть должна прекратить уничтожение свободы слова и не дать убежать подозреваемым в коррупции.

"Четвертое - практика уничтожения свободы слова должна быть прекращена! Свободные СМИ - одна из основ демократии. И пятое - нужно не дать сбежать возможным подозреваемым. Президент должен дать четкий сигнал обществу - он с народом и готов бороться против коррупции. Поэтому важно, чтобы правоохранители и пограничники больше не допускали побегов фигурантов скандалов и расследований. Общество ожидает справедливости и правосудия в этой позорной истории", - отметил Кличко.

Увольнение Ермака

Напомним, в пятницу утром, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю ОП Андрею Ермаку. Позже сам Ермак подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

Позже в тот же день, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке.

