Нарушение законов и резолюций МАГАТЭ: Украина отреагировала на приезд соратника Путина на ЗАЭС

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным въездом чиновника администрации президента РФ Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, в том числе и его пребыванием на украинском ядерном объекте - Запорожской атомной электростанции", - сказано в заявлении.

Отмечается, что такие противоправные действия Кириенко - это очередное грубое нарушение международного права и законодательства Украины. Такой шаг Кремля также демонстрирует полное игнорирование требований трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от РФ немедленно вывести своих военных и другой персонал из Запорожской АЭС, чтобы украинские компетентные учреждения могли восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность во время ее эксплуатации.

"Рассчитываем на действенные и эффективные усилия государств-членов МАГАТЭ, а также генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в противодействии преступлениям РФ в отношении ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению действующих норм ядерной безопасности и защищенности", - говорится в заявлении.

МИД призывает стран-партнеров и институции Евросоюза ускорить введение действенных мер реагирования на преступные действия России в отношении ядерных объектов в Украине, включая расширение санкций против российской госкорпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики РФ. Отдельно отмечается необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с Россией в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий РФ в МАГАТЭ.

Кириенко приехал на ЗАЭС, чтобы якобы проверить безопасность объекта и условия работы сотрудников.

Как сообщалось ранее, россияне хотят заменить своих военных на Росгвардию на Запорожской АЭС, выдав такую ротацию за ранее анонсированную "демилитаризацию".

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