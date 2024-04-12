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Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС

Брюссель, Пятница 12 апреля 2024 13:07
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Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС Фото: ЕС ввел уголовную ответственность за нарушение санкций (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский совет окончательно утвердил директиву об общеевропейских минимальных правилах преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета.

Директива предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:

  • помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки,
  • торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС,
  • предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена,
  • сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС,

Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление.

Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена преднамеренно, но и в случае серьезной халатности.

Положения директивы

Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.

Напомним, в декабре Совет ЕС и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовное преследование и наказания за нарушение санкций ЕС. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности. Это приобретает особое значение в контексте агрессивной войны России против Украины.

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