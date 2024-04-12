Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС

Европейский совет окончательно утвердил директиву об общеевропейских минимальных правилах преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета .

Директива предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:

помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки,

торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС,

предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена,

сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС,

Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление.

Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена преднамеренно, но и в случае серьезной халатности.

Положения директивы

Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.