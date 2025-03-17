Нарушение правил НМТ-2025: за что участника могут отстранить от тестирования

Что нужно для допуска к тестированию

Согласно Порядку проведения НМТ-2025, участник должен своевременно прибыть во временный экзаменационный центр (ВЭЦ), ведь допуск прекращается за 5 минут до начала теста. При себе необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту и т.д.);

сертификат НМТ.

Находясь в аудитории, участник должен выполнять указания инструкторов и придерживаться установленной процедуры.

Что категорически запрещено

Участникам НМТ запрещено приносить в пункт тестирования опасные предметы или вещества, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

Кроме того, в течение тестирования нельзя:

общаться с другими участниками, передавать или получать информацию;

пользоваться мобильными телефонами, наушниками, смарт-часами или любыми другими устройствами для считывания и сохранения информации;

иметь при себе печатные или рукописные материалы, не предусмотренные процедурой НМТ;

пользоваться интернетом во время тестирования;

копировать или переписывать задания теста;

выносить за пределы аудитории листы для записей и другие материалы;

использовать запрещенные устройства во время перерывов между этапами теста или пребывания в укрытии.

Какое наказание предусмотрено за нарушение правил

Если участник мультитеста нарушит хотя бы одно из указанных правил, он будет вынужден немедленно покинуть аудиторию по требованию лиц, ответственных за проведение НМТ. Это означает потерю права на сдачу теста без возможности повторной попытки.

Поэтому участникам следует внимательно ознакомиться с правилами прохождения НМТ и ответственно относиться к их соблюдению, чтобы не потерять шанс на поступление в заветное заведение высшего образования.