В Португалии президент распустил парламент и назначил досрочные выборы

По его словам, после роспуска парламента досрочные выборы назначены на 18 мая - "дату, которую предпочитают большинство партий".

Как пишет издание, решение президента Португалии состоялось после заседания Государственного совета - консультативного органа, участие которого, согласно конституции, является обязательным для решений такого рода.

Правоцентристское правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру официально отправили в отставку после скандала, связанного с конфликтом интересов. Как сообщают СМИ, 142 оппозиционных депутата поддержали это решение, тогда как 88 проголосовали против.

Причиной политического кризиса стали контракты консалтинговой фирмы, принадлежащей семье премьера, с частными компаниями, что вызвало обвинения в конфликте интересов. Монтенегру отверг эти упреки и во время слушаний в парламенте подчеркнул, что любые подозрения в отношении него являются лишь "инсинуациями".

Внеочередные выборы в Португалии

Напомним, в ноябре 2023 года президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза решил распустить парламент и назначить досрочные выборы в 2024 году на 10 марта. Решение было связано с отставкой премьер-министра Антониу Кошты.

Перед тем португальский премьер подал в отставку в связи с расследованием возможных злоупотреблений, активной и пассивной коррупции и влиянием в бизнесе по производству лития и водорода.