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Британія заборонила в'їзд з Португалії та ще низки країн

Лондон, Четвер 14 січня 2021 19:10
Британія заборонила в'їзд з Португалії та ще низки країн
Фото: Грант Шеппс (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство транспорту Британії заборонило в'їзд у Сполучене Королівство жителям Португалії, Бразилії та ще 14 країн. На такий крок пішли через виявлення нового штаму коронавірусу в Бразилії.

Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шеппс на сторінці у Twitter.

Заборона набуде чинності о 4:00 ранку за британським часом 15 січня. Заборона не поширюється на громадян Британії та Ірландії.

"Я ухвалив термінове рішення заборонити в'їзд з Аргентини, Бразилії, Болівії, Кабо-Верде, Чилі, Колумбії, Еквадору, Французької Гвіани, Гвіани, Панами, Парагваю, Перу, Сурінаму, Уругваю і Венесуели", - заявив міністр.

В'їзд з Португалії, як пояснив Шеппс, заборонили через її тісні туристичні зв'язки з Бразилією.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Бразилії підтвердили два випадки нового штаму коронавірусу. У двох тестах на коронавірус знайшли "британську" мутацію.

Також РБК-Україна писало, що на території Кенії знайшли 16 нових видів коронавірусу. Таких видів ще не знаходили в інших точках планети.

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