Португалія - Україна: прогноз букмекерів

Збірна Португалії прийме команду України в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Поєдинок обслужить французька бригада арбітрів.

22 березня 21:45

Лісабон, стадіон "Да Луж"

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом суперника української національної команди.

Так, букмекерська контора bet365 приймає ставки на перемогу Португалії з коефіцієнтом 1,44, тоді як на можливий успіх збірної України - 9,00. Нічийний результат поєдинку оцінюється в 4,50.

Фахівці з William Hill виграш португальців оцінюють в 1,38, перемогу підопічних Андрія Шевченка - 9,00. На нічийний результат можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,40.

Нагадаємо, в збірну Португалії після перерви у виступах повернувся нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду.