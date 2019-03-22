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Португалія - Україна: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    22.03.2019 - 18:01
Португалія - Україна: прогноз букмекерів
Фото: Португалія - Україна (twitter.com/FFUKRAINE)

Фахівці не вірять в команду Андрія Шевченка

Збірна Португалії прийме команду України в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Поєдинок обслужить французька бригада арбітрів.

22 березня 21:45
Лісабон, стадіон "Да Луж"

 

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом суперника української національної команди.

Так, букмекерська контора bet365 приймає ставки на перемогу Португалії з коефіцієнтом 1,44, тоді як на можливий успіх збірної України - 9,00. Нічийний результат поєдинку оцінюється в 4,50.

Фахівці з William Hill виграш португальців оцінюють в 1,38, перемогу підопічних Андрія Шевченка - 9,00. На нічийний результат можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,40.

Нагадаємо, в збірну Португалії після перерви у виступах повернувся нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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