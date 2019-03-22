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Португалия - Украина: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    22.03.2019 - 18:01
Португалия - Украина: прогноз букмекеров
Фото: Португалия - Украина (twitter.com/FFUKRAINE)

Специалисты не верят в команду Андрея Шевченко

Сборная Португалии примет команду Украины в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Поединок обслужит французская бригада арбитров.

22 марта 21:45
Лиссабон, стадион "Да Луж"

 

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом соперника украинской национальной команды.

Так, букмекерская контора bet365 принимает ставки на победу Португалии с коэффициентом 1,44, тогда как на возможный успех сборной Украины - 9,00. Ничейный результат поединка оценивается в 4,50.

Специалисты из William Hill выигрыш португальцев оценивают в 1,38, победу подопечных Андрея Шевченко - 9,00. На ничейный результат можно сделать ставку с коэффициентом 4,40.

Напомним, в сборную Португалии после перерыва в выступлениях вернулся нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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