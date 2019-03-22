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Португалія та Україна назвали стартові склади на матч відбору до Євро-2020

Новини » Спорт    22.03.2019 - 21:02
Португалія та Україна назвали стартові склади на матч відбору до Євро-2020
Фото: Португалія - Україна (twitter.com/FFUKRAINE)

Тренерські штаби визначились зі списком футболістів

Збірні Португалії та України визначилися зі стартовим складом на матч першого туру відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутінью – Бернарду Сілва, Роналду (к), Андре Сілва

Україна: 12. Андрій Пятов (к), 13. Віталій Миколенко, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 6. Тарас Степаненко, 17. Олександр Зінченко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 18. Роман Яремчук.

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