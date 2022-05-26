Португалія дозволила Абрамовичу продаж "Челсі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Португалії .

"Португалія в середу ввечері дала добро на продаж футбольного клубу "Челсі". Два компетентних національних органи - Міністерство закордонних справ і Міністерство фінансів - дали зелене світло проханню Романа Абрамовича про гуманітарний відступ, що дозволило здійснити угоду з англійським клубом", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що дозвіл випливає із запевнень британської влади в тому, що доходи від продажу будуть використані в гуманітарних цілях і не принесуть прямої або непрямої вигоди власнику клубу, який знаходиться в списку санкцій ЄС.