Португалия подарила Украине 6 пожарных вертолетов Ка-32

Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 производства РФ. Последний грузовик с частью этого груза отправился в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SAPO.
Министерство национальной обороны Португалии (MDN) отметило, что последняя транспортировка продолжилась "после длительного периода неопределенности и переговоров".
В свою очередь, издание напоминает, что в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас заявила, что страна отправит в Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии для работы в Португалии. Более того, один из них вышел из строя из-за аварии.
В ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче Украине, вертолеты все еще находились в Португалии, а предыдущее правительство заявило, что ждет "указаний от украинского партнера относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять" в этом процессе.
"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство через МДН совместно с МВД согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с посольством Украины в Лиссабоне и с Министерством обороны Украины", - говорится в опубликованном заявлении от 7 сентября.
Сообщается, что Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, а значит, без предварительного ремонта. Издание также добавило, что вертолеты были приобретены правительством Португалии в 2006 году.
Напомним, что государство Португалия активно лоббирует вступление Украины в ЕС. В частности, страна призывает блок начать подготовку к возможному присоединению
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