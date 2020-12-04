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Португалія готується продовжити режим НС до середини січня

Лісабон, П'ятниця 04 грудня 2020 21:26
Португалія готується продовжити режим НС до середини січня
Фото: порожня Двірцева площа в Лісабоні (flickr.com/andrepipa)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Португалії продовжив режим надзвичайного стану ще на два тижні, до 23 грудня. Але влада вже дали зрозуміти, що режим НС триватиме до середини січня.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавство не дозволяє уряду продовжувати режим надзвичайного стану більш ніж на два тижні, але вже зараз президент Ребелу де Соуза змалював перспективи продовження цього режиму.

Швидше за все, НС залишиться в дії мінімум до 7 січня. Тепер в уряді збираються розробити комплекс заходів для стримування можливого зростання захворюваності коронавірусом в Різдвяний період. Ці заходи будуть оголошені в суботу.

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються посилити карантин у січні замість грудня. Кабмін оприлюднить плановані заходи карантину під час засідання 9 грудня.

Також уряд Італії заборонив переміщатися між регіонами країни на різдвяні свята. Обмеження діятиме в період з 21 грудня по 6 січня.

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