ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Португалия готовится продлить режим ЧП до середины января

Лиссабон, Пятница 04 декабря 2020 21:26
Португалия готовится продлить режим ЧП до середины января
Фото: пустая Дворцовая площадь в Лиссабоне (flickr.com/andrepipa)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Португалии продлило режим чрезвычайного положения еще на две недели, до 23 декабря. Но власти уже дали понять, что режим ЧП продлится до середины января.

Об этом сообщает Reuters.

Законодательство не позволяет правительству продлевать режим чрезвычайного положения более чем на две недели, но уже сейчас президент Ребелу де Соуза обрисовал перспективы продления этого режима.

Скорее всего, ЧП останется в действии минимум до 7 января. Теперь в правительстве собираются разработать комплекс мер для сдерживания возможного роста заболеваемости коронавирусом в Рождественский период. Эти меры будут оглашены в субботу.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются ужесточить карантин в январе вместо декабря. Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Также правительство Италии запретило перемещаться между регионами страны на рождественские праздники. Ограничение будет действовать в период с 21 декабря по 6 января.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Карантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь